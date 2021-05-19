حوادث
الرصاص لإيقاف جانحين بمراكش
وضعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، صباح أمس (الثلاثاء)، حدا لأنشطة إجرامية صاحباها شقيقان جانحان، عرضا حياة المواطنين بالشارع العام ورجال الشرطة لخطر جدي وحقيقي بعدما هاجماهم بالسلاح الأبيض. وحسب مصادر «الصباح»، اضطر ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المنارة بمراكش لاستعمال سلاحه الوظيفي، خلال تدخل أمني لإيقاف الشقيقين البالغينأكمل القراءة »
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