الأولى
إحباط تهريب 4 ملايير من “الدوفيز”
تحصيل مبالغ إضافية بـ 445 مليارا بعد مراجعة قيم الفواتير المصرح بها أحبط مراقبو إدارة الجمارك والضرائب المباشرة تهريب عملات أجنبية بقيمة إجمالية تجاوزت 40 مليون درهم (4 ملايير سنتيم)، خلال عمليات مراقبة بالنقط الحدودية، كان مسافرون ينوون إخراجها من المغرب دون التصريح بها، فتقرر الحجز عليها والمتابعة القانونية للمتورطينأكمل القراءة »
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