fbpx
الأولى

إحباط تهريب 4 ملايير من “الدوفيز”

منذ 15 ثانية
تحصيل مبالغ إضافية بـ 445 مليارا بعد مراجعة قيم الفواتير المصرح بها أحبط مراقبو إدارة الجمارك والضرائب المباشرة تهريب عملات أجنبية بقيمة إجمالية تجاوزت 40 مليون درهم (4 ملايير سنتيم)، خلال عمليات مراقبة بالنقط الحدودية، كان مسافرون ينوون إخراجها من المغرب دون التصريح بها، فتقرر الحجز عليها والمتابعة القانونية للمتورطينأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 15 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى