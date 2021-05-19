الرياضة
تناقضات في ملف الكوكب والخميسات
العصبة تعترف بعدم إدلاء الفريق الزموي بالتحاليل والمراكشيون يشككون في موعدها ونتائجها فجر ملف مباراة الكوكب المراكشي واتحاد الخميسات لكرة القدم، التي منعت السلطات إجراءها الاحد الماضي، بدعوى عدم إدلاء الفريق الزموري بتحاليل كورونا، تناقضات عديدة في تطبيق القانون. وحسب آخر دورية للجامعة في هذا الصدد، فإن الأندية الوطنية ملزمةأكمل القراءة »
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