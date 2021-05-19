الرياضة
التحقيق في ابتزاز وتحايل بالكرة النسوية
إحالة 12 مسؤولا ولاعبة على لجنة الأخلاقيات ورئيسة خنيفرة تفجر المسكوت عنه أحالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جميلة بوعمسة، رئيسة شباب تراست النسوي، و11 مسؤولا إداريا وتقنيا، ولاعبة من شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، على لجنة الأخلاقيات، بسبب الابتزاز والتحايل للاستفادة من أجور لاعبات وهميات. ومثل أمام لجنة الأخلاقيات،أكمل القراءة »
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