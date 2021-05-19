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الرياضة

هجوم على مزراوي بسبب فلسطين

منذ 30 ثانية
Waalwijk's Belgian forward Lennerd Daneels (R) fights for the ball with Amsterdam's Moroccan defender Noussair Mazraoui (C) during the Dutch Eredivisie football match between between Ajax Amsterdam and RKC Waalwijk at the Johan Cruijff Arena in Amsterdam, on September 20, 2020. (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP) / Netherlands OUT
تعرض الدولي المغربي نصير مزراوي، مدافع أجاكس أمستردام الهولندي، لحملة عنصرية، بسبب تدوينة على صفحته ب»أنستغرام». وأثار تعاطف الدولي المغربي مع الشعب الفلسطيني جدلا واسعا في هولندا، من خلال تباين ردود الأفعال على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وعبر أنصار أجاكس عن مواقفهم “الراديكالية” للرد على تدوينة مزراوي، التي أثار فيهاأكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية
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