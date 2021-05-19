الرياضة
هجوم على مزراوي بسبب فلسطين
تعرض الدولي المغربي نصير مزراوي، مدافع أجاكس أمستردام الهولندي، لحملة عنصرية، بسبب تدوينة على صفحته ب»أنستغرام». وأثار تعاطف الدولي المغربي مع الشعب الفلسطيني جدلا واسعا في هولندا، من خلال تباين ردود الأفعال على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وعبر أنصار أجاكس عن مواقفهم “الراديكالية” للرد على تدوينة مزراوي، التي أثار فيهاأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.