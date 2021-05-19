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20 دولة في مهرجان سوس السينمائي
الدورة تتناول محور “السينما والتحولات الاجتماعية” بعد كورونا أعلنت إدارة مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير في أيت ملول، عن تنظيم دورته الجديدة (الرقمية)، النسخة الثالثة عشرة من 21 إلى 24 الشهر الجاري. ويعد مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير من المهرجانات السينمائية المغربية الرفيعة التي تعنى بالفيلم القصير الروائي والوثائقي، والمنظمأكمل القراءة »
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