اذاعة وتلفزيون
“كلها وطريقو” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الأربعاء)، على موعد مع الحلقة الأولى من المسلسل “كلها وطريقو”، من إخراج مراد الخودي. وتدور أحداث المسلسل في فترة الثمانينات حول أسرة مغربية في علاقتها مع العائلة الكبيرة والجيران، وبالموازاة مع الحكاية الرئيسية تتفرع حكايات ثانوية ذات صلة وثيقة بتفاصيل وجزئيات متعلقة بالإطار الزمني، الذيأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.