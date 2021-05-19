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ترجمة إنجليزية لـ”شذرات من حياتي”
صدرت حديثا الترجمة الإنجليزية للمجموعة القصصية “شذرات من حياتي، شيء من الواقع وشيء من الخيال” للكاتب بوشعيب المسعودي. وتضم المجموعة القصصية، التي ترجمها عبد الرحيم فشتال، 62 قصة قصيرة يقول المسعودي، حسب ورقة تقديمية إنها “مزيج من الواقع الشخصي، والواقع المحيط، ومن الخيال الواسع بأسلوب آخر”. وكتب الناقد والباحث السيميائي،أكمل القراءة »
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