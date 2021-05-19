مجتمع
الأطباء والأساتذة يشلون الصحة والتعليم
تعيش مؤسسات التعليم والصحة، ابتداء من الأسبوع المقبل، على إيقاع سلسلة من الإضرابات الوطنية والمسيرات والوقفات الاحتجاجية بعدد من المدن والأقاليم والجهات، ضد ما وصفه أطباء وأساتذة التعاقد بتماطل الحكومة في تصفية الملفات المطلبية المعلقة منذ سنوات. ويشل الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان، المنضوون في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المستشفياتأكمل القراءة »
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