مجتمع
دفعة جديدة من “أسترازينيكا”
توصل المغرب، نهاية الأسبوع الماضي، بدفعة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، حلت بمطار محمد الخامس بالبيضاء، ونقلت على متن شاحنتين نحو الوكالة المستقلة للتبريد بالعاصمة الاقتصادية. ويتعلق الأمر ب650 ألف جرعة جديدة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني السويدي، توصل بها المغرب في إطار برنامج “كوفاكس” التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذيأكمل القراءة »
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