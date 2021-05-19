مجتمع
استفادة تسعة سجناء من مشاريع مدرة للدخل
أشرف محمد أمين الكروج، عامل إقليم الجديدة، رفقة المنسقة الجهوية لمركز المصاحبة التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والوفد المرافق لهما، أخيرا، على توزيع تجهيزات ومعدات تهم مشاريع مدرة للدخل بمقر عمالة الإقليم، استفاد منها تسعة سجناء سابقين (ستة رجال وثلاث نساء). وجرى توزيع التجهيزات والمعدات الخاصة بمشاريع مدرةأكمل القراءة »
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