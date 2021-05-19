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مجتمع

أرباب المقاهي يرفعون الراية البيضاء

منذ 16 ثانية
بوفركان: الحكومة وضعتنا أمام خيار “الانتحار” ومستمرة في فوترة الجبايات رغم الإغلاق وجد أرباب المقاهي والمطاعم أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، فبعد شهر من الإغلاق الشامل، عادت الحركة إلى القطاع بشكل نسبي، إلا أن الحكومة مستمرة في فرض الجبايات والإغلاق، في وقت يعيش المهنيون ظروفا اجتماعية قاسية، ومهددين بفقدانأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية
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