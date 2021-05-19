الصباح الفني
“إيلا غابو الوالدين” جديد مسناوة
دشنت مجموعة مسناوة عودتها الفنية بإطلاق أغنية جديدة بعنوان “إيلا غابو الوالدين” تزامنا مع عيد الفطر. الأغنية الجديدة التي كتب أعضاء المجموعة كلماتها بتعاون مع الزجال خالد بوزهر، صاغوا لحنها وفقا للأسلوب المسناوي المميز الذي يمتح من الإيقاعات والأنغام البدوية الأصيلة. وعرفت الأغنية الجديدة مشاركة شرفية للفنان رشيد باطما الذيأكمل القراءة »
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