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الصباح الفني

ناهودي: رفضت مسلسلا سعوديا دفاعا عن المرأة

منذ 20 ثانية
إيمان ناهودي (خاص)
إيمان ناهودي، ممثلة وعارضة أزياء مغربية تقيم بالسعودية، سبق لها الفوز بلقب سفيرة الموضة في 2018 بالمغرب، كما تستعد لدخول عالم التمثيل، إضافة إلى شهرتها الكبيرة لحرصها على حضور جميع مباريات فريق النصر، دعما للاعبين نور الدين امرابط وعبد الرزاق حمدلله… في الدردشة التالية تتحدث ناهودي ل”الصباح” عن مشاريعها الفنيةأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية
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