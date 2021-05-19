الرياضة
أوساكا تزيد الغموض بخصوص الأولمبياد
أكدت ناومي أوساكا، نجمة التنس اليابانية، أنها غير واثقة من تنظيم بلادها للألعاب الأولمبية الصيف المقبل، بالنظر إلى الحالة الوبائية الصعبة، التي باتت عليها المدن اليابانية في الفترة الأخيرة، وتمديد حالة الطوارئ. وزادت أوساكا الشكوك حول تنظيم اليابان للألعاب، بالقول إن على بلادها التأني في اتخاذ القرار، حول تنظيم الألعابأكمل القراءة »
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