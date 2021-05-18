وطنية
مردودية “التكميلي” تصل إلى 6.69 %
نظام اختياري تابع للصندوق المغربي للتقاعد لفائدة المنخرطين في النظامين الأساسيين تمكن الصندوق المغربي للتقاعد من تحقيق مردودية بنسبة 6.69 في المائة، على توظيف مساهمات المنخرطين في نظام التقاعد التكميلي الذي يدبره. وأكدت إدارة الصندوق أن هذه النسبة تعد الأعلى بالمقارنة مع ما توفره منتوجات التقاعد التكميلي الأخرى المتوفرة فيأكمل القراءة »
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