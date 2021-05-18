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لقاء حول الآثار التاريخية بالصحراء
موضوعه “الفن الصخري” ويشارك فيه خبراء مغاربة وأجانب أعلنت المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء عن تنظيم الأيام الدراسية الأولى تحت عنوان “الفن الصخري بالمغرب، الواقع والرهانات (جهة العيون الساقية الحمراء نموذجا) ، يومي 21 و23 ماي الجاري، في إطار برنامجها الثقافي والفني. وأوضحت المديرية أن تنظيم أيامأكمل القراءة »
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