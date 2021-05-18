fbpx
أسواق

الجائحـة سرعـت التحـول الرقمـي

منذ 59 ثانية
مدير ״ميكروسوفت״ بالمغرب دعا المؤسسات العامة والخاصة إلى تنمية قدراتها التقنية لمجابهة التحديات الاقتصادية أكد أحمد يحياوي، المدير الإقليمي بالنيابة ب”ميكروسوفت المغرب”، التزام الشركة الدائم بتقديم المساعدة إلى المؤسسات المغربية، لكي تتأقلم وتزدهر في ظل الجائحة التي يعرفها العالم، من خلال ترسيخ ثقافة المرونة الرقمية والتدخل العاجل من أجل تعافيأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 59 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى