أسواق
الجائحـة سرعـت التحـول الرقمـي
مدير ״ميكروسوفت״ بالمغرب دعا المؤسسات العامة والخاصة إلى تنمية قدراتها التقنية لمجابهة التحديات الاقتصادية أكد أحمد يحياوي، المدير الإقليمي بالنيابة ب”ميكروسوفت المغرب”، التزام الشركة الدائم بتقديم المساعدة إلى المؤسسات المغربية، لكي تتأقلم وتزدهر في ظل الجائحة التي يعرفها العالم، من خلال ترسيخ ثقافة المرونة الرقمية والتدخل العاجل من أجل تعافيأكمل القراءة »
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