أسواق
55 مليون درهم ل”تكنوبارك” فاس
ينتظر أن تتم تعبئة 55 مليون درهم من أجل إنجاز مجمع “تكنوبارك” بفاس، الموجه نحو تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، من خلال تشجيع إنشاء المقاولات والنهوض بالابتكار وتبادل الخبرات وتسريع مسلسل التنمية السوسيو اقتصادية للجهة وخلق ظروف نجاح المقاولات الناشئة وتشجيع المقاولات المتخصصة في التكنولوجيات الجديدة على التمركز بفاس. وشكل المشروع،أكمل القراءة »
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