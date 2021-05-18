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“سيتي زين بوسكورة” على أبواب البيضاء
أطلقت شركة “كوستا أنفيست هولدينغ”، من خلال علامتها الجديدة “ليس إيمو” المخصصة للعقارات، مشروعها السكني الجديد “سيتي زين بوسكورة”، وهو عبارة عن مجموعة من 302 قطعة أرضية مخصصة للفيلات الواقعة في قلب بوسكورة، على بعد 15 دقيقة فقط من البيضاء. يتوفر هذا المشروع، على بيئة معيشية عالية الجودة، تجمع عوامل الراحة والقرب، وهوأكمل القراءة »
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