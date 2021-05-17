بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم (الاثنين)، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشر الرئيسي مازي 0,46 في المائة ليستقر في 12.097,82 نقطة.

ففي مستهل الجلسة، سجل مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، صعودا بـ 0,55 في المائة ليستقر عند 988,28 نقطة، فيما سجل ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، زائد 0,48 إلى 9.840,27 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، بقي كل من “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” دون تغيير، بـ 11.160,20 و10.293,70 نقطة على التوالي .

ومن جانبه سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تقدما بنسبة 0,60 في المائة ليستقر عند 919,60 نقطة .