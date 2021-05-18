الرياضة
الكرة النسوية… شجرة تخفي غابة
ممارسات وخروقات تعري مشروع الاحتراف رغم دعم الجامعة عرت واقعة عبد الله غليظة، رئيس الدفاع الحسني الجديدي النسوي، التي تسببت في توقفه مدى الحياة، التخبط الذي تعيشه كرة القدم النسوية، والمشاكل العميقة والبنيوية، المتراكمة منذ انطلاق البطولة بشكل رسمي في 2008. ورغم محاولات فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرةأكمل القراءة »
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