الرياضة
الاتحاد العربي متمسك بالرجاء والوداد
أبدى الاتحاد العربي لكرة القدم تمسكه بمشاركة الوداد والرجاء، في النسخة المقبلة لبطولة الأندية العربية البطلة. ويحاول الاتحاد العربي إقناع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالعدول عن قرارها بحرمان الوداد والرجاء من المشاركة في مسابقتين خارجيتين في موسم واحد، لتفادي منعهما من المشاركة في منافسات البطولة العربية في النسخة المقبلة.أكمل القراءة »
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