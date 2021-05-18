الرياضة
بونكات والناجي يغيبان أمام الوداد
يفتقد أولمبيك آسفي جهود لاعبيه كريم بونكات ومحمد مراد الناجي في مباراته أمام مضيفه الوداد، اليوم (الثلاثاء)، ضمن الدورة الثامنة عشرة لبطولة القسم الأول، بسبب الإصابة. وقال محمد الحضرمي، طبيب الفريق، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، “ّالطاقم الطبي حاول جاهدا استرجاع اللاعبين قبل مباراة الوداد، لكن لن تتم المجازفة بإشراكهماأكمل القراءة »
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