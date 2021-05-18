الرياضة
التايكووندو يستعد بالمكسيك
اختار المنتخب الوطني للتايكووندو، المكسيك، من أجل الاستعداد للألعاب الأولمبية، المقررة الصيف المقبل، رفقة المنتخب المحلي ومنتخب جمهورية الدومينيكان. وأوضح بلاغ للجامعة، أن المنتخب سيجري معسكرا بتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، بغية تحضير الرياضيين المغاربة للألعاب الأولمبية، يستمر إلى غاية 23 ماي الجاري، رغم الظروف الصحية الصعبةأكمل القراءة »
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