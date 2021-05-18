الصباح الفني
الحيسن يعرض بالصويرة
يتواصل بفضاء دار الصويري بالصويرة، إلى غاية 5 يونيو المقبل، معرض استثنائي للفنان التشكيلي والناقد الفني، ابراهيم الحيسن، تحت شعار “مديح الأثر”. وسيشكل هذا المعرض الفردي، الذي انطلق أمس (الاثنين)، والمنظم من قبل جمعية الصويرة موكادور، للزوار من عشاق الفنون، فرصة لاكتشاف ومعاينة الأعمال الجديدة التي أنجزها الفنان الحيسن خلالأكمل القراءة »
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