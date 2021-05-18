fbpx
الصباح الفني

الحيسن يعرض بالصويرة

منذ 18 ثانية
يتواصل بفضاء دار الصويري بالصويرة، إلى غاية 5 يونيو المقبل، معرض استثنائي للفنان التشكيلي والناقد الفني، ابراهيم الحيسن، تحت شعار “مديح الأثر”. وسيشكل هذا المعرض الفردي، الذي انطلق أمس (الاثنين)، والمنظم من قبل جمعية الصويرة موكادور، للزوار من عشاق الفنون، فرصة لاكتشاف ومعاينة الأعمال الجديدة التي أنجزها الفنان الحيسن خلالأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 18 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى