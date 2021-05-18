وطنية
حزب المؤتمر يحذر من ضياع فرصة الإصلاح
العزيز: التحضير للانتخابات غاب عنه نقاش إصلاح المنظومة الانتخابية شكلت مناسبة عقد المجلس الوطني فرصة أمام أعضاء حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، العضو في فدرالية اليسار الديمقراطي، لمناقشة المستجدات السياسية، وتوضيح موقف الحزب من التحضيرات الجارية للاستحقاقات المقبلة. وأكد رفاق عبد السلام العزيز، الكاتب الوطني للحزب في اجتماعهم المنعقد الأسبوع الماضي،أكمل القراءة »
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