وطنية
افتحاص صفقات مطارح النفايات
هاجمت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة، التي أنفقت، منذ 2015، قرابة ألفي مليار على صفقات إحداث مطارح عصرية لجمع وتدوير النفايات، واستخراج الطاقة الكهربائية. وقررت المعارضـــــة إحـــــداث لجنــــــة لتقصي الحقائق، عقــدت اجتماعــــات لمراجعــــــة ما أنجــــــز على أرض الواقع، بسبب ارتفاع عدد شكايات المواطنين في العديد من المدن، بسبب انبعاث الروائحأكمل القراءة »
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