حوادث
إحباط تهريب أطنان من المخدرات بطانطان
الشرطة حجزت أسلحة وزوارق وسيارات في واحدة من أكبر عمليات التهريب الدولية أحبطت عناصر مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، أخيرا، واحدة من أكبر عمليات التهريب الدولية للمخدرات والمؤثرات العقلية، جرى تفكيكها بمجموعة من المواقع المختلفة بالتزامن، كان المتورطون يخبئون بها سمومهم وعتادهم الإجرامي، وتم حجز أسلحة وسيارات وزوارق.أكمل القراءة »
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