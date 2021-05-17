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الحرب تستعر بين التوفيق والأئمة

منذ 4 ساعات
احتجاجات أمام البرلمان لتحقيق المطالب والوزارة تهدد بعزلهم استعرت الحرب بين القيمين الدينيين والأئمة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي ستشهد فصولا من المبارزة القانونية، بتبادل الاتهامات بخرق القانون، وهضم الحقوق، والتصعيد الاحتجاجي، الذي سيقابله العزل من تحمل المسؤولية. وقرر الأئمة والقيمون الدينيون الاحتجاج، اليوم (الاثنين)، أمام مقر البرلمان، وأمام المجلسأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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