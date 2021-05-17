وطنية
5 دراهم لتغذية أطفال مؤسسات الرعاية
لا تتعدى نفقات التغذية السنوية لكل مستفيد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 2000 درهم سنويا، أي 5.48 دراهم يوميا، بينهم أطفال يحتاجون إلى دعم أكبر، حتى لا يجدوا أنفسهم عرضة للضياع. هذا ما صرحت به البرلمانية رجاء كساب، من مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين. ودعت البرلمانية، نفسها في جلسةأكمل القراءة »
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