مجتمع
دعوة لتدبير معقلن لموارد أم الربيع
اعتبر خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، في الاجتماع التأسيسي لمجلس الحوض المائي لأم الربيع، أن المنظومة المائية ذات أهمية حيوية وإستراتيجية كبرى في الحفاظ على التوازن المجتمعي والبيئي، غير أنها أصبحت تعيش عددا من الإكراهات والاختلالات في السنوات الأخيرة. واستعرض الهبيل المجهودات المبذولة لتطوير العرض المائي بحوض أمأكمل القراءة »
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