حوادث
إدانة “زماكرية” في قضية ممنوعات
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، شخصين من أصول مغاربية ويحملان الجنسية الأوربية، بالحبس النافذ والغرامة، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، من أجل النقل والمشاركة في محاولة تصدير والحيازة والاتجار في المخدرات. وقضت هيأة المحكمة بإدانة المتهم الأول بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذةأكمل القراءة »
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