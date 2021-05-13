وطنية
“التكميلي” يحقق أعلى نسبة مردودية
أرباح بـ 6.69 لتوظيفات انخراطات النظام الاختياري التابع للصندوق المغربي للتقاعد حقق نظام التقاعد التكميلي المدبر من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، نسبة مردودية وصلت إلى 6.69 في المائة. وأكدت إدارة الصندوق أن توظيفات النظام حققت، منذ إنشائه، أداء استثنائيا مكن المنخرطين فيه من الاستفادة من نسب مردودية أعلى مما توفرأكمل القراءة »
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