حوادث
8 سنوات لباتر يد غريمه بمكناس
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، مع تشديده، برفع العقوبة الصادرة في حق المتهم (أ.ب) ثلاثيني، إلى 8 سنوات سجنا نافذا بدل ست سنوات، وبأدائه تضامنا تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم، بعد مؤاخذته بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاحأكمل القراءة »
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