fbpx
حوادث

8 سنوات لباتر يد غريمه بمكناس

منذ 18 ساعة
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، مع تشديده، برفع العقوبة الصادرة في حق المتهم (أ.ب) ثلاثيني، إلى 8 سنوات سجنا نافذا بدل ست سنوات، وبأدائه تضامنا تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم، بعد مؤاخذته بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاحأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 18 ساعة
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى