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ملف الصباح

ضبابية في مجال الحريات

منذ 19 ساعة
أمام صعوبات الحصول على اللقاح الكامل لجميع المغاربة والتأخر في تلقيح الفئات المستهدفة بين الفينة والأخرى حسب كميات اللقاح المستوردة، وظهور السلالات الجديدة، مازالت ضبابية تعتري حقوق المواطنين والحريات الشخصية صيف السنة الجارية. ويقول النقيب محمد أقديم والرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب إن الوضعية الحالية تلزمها شهور أخرى لاستكمالأكمل القراءة »


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منذ 19 ساعة
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