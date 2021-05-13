الرياضة
4 مباريات على طاولة خاليلوزيتش
منتخبات السنغال والكونغو والغابون وبوركينافاسو ترغب في مواجهة الأسود في يونيو واستدعاء لاعبين جدد وارد يدرس وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، خيارات أربع مباريات إعدادية قبل الحسم في اثنتين للمنتخب الوطني في مستهل يونيو المقبل، بعد تأجيل التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وكشفت مصادر مطلعة، أن منتخباتأكمل القراءة »
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