fbpx
الصباح الفني

السعيدي: 130 مشاركا في ملحمة الحكم الذاتي

منذ 18 ساعة
عبد اللطيف السعيدي (خاص)
كشف الملحن وكاتب الكلمات عبد اللطيف السعيدي، بعض تفاصيل أحدث أعماله ومشاريعه الفنية، مؤكدا أنه حضر لأكثر من ملحمة غنائية، ينتظر أن يفرج عنها قريبا.  وقال السعيدي إن الموجة الجديدة للأغنية المغربية فرضت نفسها، إلا أنها لم تؤثر على الرواد، سيما أن عمرها قصير. في مايلي التفاصيل:     هل استغللت فترة الحجر الصحي للتحضير لأعمالأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 18 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى