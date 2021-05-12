الصباح الفني
السعيدي: 130 مشاركا في ملحمة الحكم الذاتي
كشف الملحن وكاتب الكلمات عبد اللطيف السعيدي، بعض تفاصيل أحدث أعماله ومشاريعه الفنية، مؤكدا أنه حضر لأكثر من ملحمة غنائية، ينتظر أن يفرج عنها قريبا. وقال السعيدي إن الموجة الجديدة للأغنية المغربية فرضت نفسها، إلا أنها لم تؤثر على الرواد، سيما أن عمرها قصير. في مايلي التفاصيل: هل استغللت فترة الحجر الصحي للتحضير لأعمالأكمل القراءة »
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