وطنية
تمديد تعليق الرحلات إلى يونيو المقبل
قررت السلطات تمديد قرار تعليق الرحلات الجوية الذي اتخذته مع العديد من بلدان العالم، إلى 10 يونيو المقبل، من أجل السيطرة على تفشي وباء “كورونا” وسلالاته الجديدة سريعة الانتشار، حسب ما أوردته وكالة “إيفي” الإسبانية للأنباء. وشمل القرار، حوالي 41 بلدا، من بينها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وسويسراأكمل القراءة »
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