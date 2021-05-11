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حوادث

تفكيك شبكة متخصصة في تهجير البشر بالناظور

منذ يومين
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، من إجهاض عملية للهجرة السرية، وإيقاف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر. وأوضح بلاغ للمديريةأكمل القراءة »


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منذ يومين
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