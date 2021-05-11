الرياضة
حسنية أكادير يحتج على التحكيم
احتج حسنية أكادير، على التحكيم في مباراته أمام الدفاع الحسني الجديدي، السبت الماضي. وبعثت إدارة حسنية أكادير رسالة إلى الجامعة جاء فيها، أنه “بعد التحكيم المتحيز الذي كان فريقنا ضحية له، أمام الدفاع الجديدي، قررنا تقديم شكوى رسمية للتنديد بالأداء المنحاز للطاقم التحكيمي، وكذا لتأكيد الحاجة لتحكيم نزيه يليق بالتطورأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.