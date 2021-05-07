جهة الرباط…724 مربي نحل استفادوا من مشاريع في إطار “مخطط المغرب الأخضر”

أفادت المديرية الجهوية للفلاحة بالرباط-سلا- القنيطرة بأن 724 مربي نحل استفادو من مشاريع تنموية في إطار “مخطط المغرب الأخضر” بالجهة، كلفت غلافا ماليا يفوق 30 مليون درهم.

وحسب بلاغ للمديرية، فقد مكنت هذه المشاريع من تحديث المناحل من خلال توزيع 8 آلاف خلية حديثة ومعدات تربية النحل، وتطوير طرق التثمين من خلال إنشاء وحدات تثمين حديثة، وتجهيز وحدات التثمين التي تم إنشاؤها بمعدات تقنية، وإنجاز دورات وتداريب ورحلات تكوينية لفائدة المستفيدين.

ولأجل تعزيز إنجازات “مخطط المغرب الأخضر” والاستمرار في تطوير قطاع تربية النحل، تعمل المديرية الجهوية للفلاحة على تكثيف تدخلها لصالح مربي النحل من خلال برمجة مشاريع جديدة في إطار “استراتيجية الجيل الأخضر الجديدة 2020-2030″، بهدف تعزيز خلق فرص الشغل للشباب وتطوير التعاونيات والمنظمات المهنية وكذا تعزيز المنتجات الفلاحية و تطوير القيمة الاقتصادية لمنتوجات النحل.

ووصف البلاغ جهة الرباط-سلا-القنيطرة ب”الرائدة” في تربية النحل بالمغرب وذلك راجع الى الظروف المناخية الملائمة إضافة إلى توفرها على موارد نباتية متنوعة من غطاء غابوي تبلغ مساحته 446 ألف هكتار ضمنها 118 ألف هكتار من أشجار الأوكالبتوس، والورديات (10300 هكتار)، والحمضيات (26000 هكتار)، والبرسيم (32000 هكتار)، والخزامى (1000 هكتار)، وعباد الشمس (13000 هكتار).