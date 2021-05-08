الرياضة
حكم جديد بـ “الطاس” يعمق أزمة الرجاء
المحكمة الرياضية فرضت على الفريق أداء 320 مليونا للاعب الكونغولي مابيدي زاد الكونغولي ليما مابيدي، من معاناة فريقه السابق الرجاء الرياضي، بعدما حكمت محكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، لصالحه، في نزاعه مع الفريق الأخضر، وفرضت عليه تأدية 320 مليونا لصالح اللاعب. وأنهى مابيدي مسيرته مع الرجاء، في يوليوز 2019، بعد نهايةأكمل القراءة »
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