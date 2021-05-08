الرياضة
ربع نهائي العصبة و”كاف” دون “فار”
تراجعت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن استخدام تقنية الفيديو “الفار”، خلال مباريات ربع نهائي المنافسات القارية. وأرجعت “كاف” التراجع عن القرار إلى عدم توفر مجموعة من الملاعب على لوجستيك استخدام هذه التقنية، ودعت الأندية التي ستعبر إلى الدور نصف النهائي إلى اتخاذ كافة الترتيبات لتثبيت “الفار” في مبارياتها. وأكدت الكنفدراليةأكمل القراءة »
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