الرياضة
رئيس “الكوديم” يستأنف توقيفه سنة
قدم كريم العراقي، رئيس لجنة تصريف أعمال النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم، وعضوان من المكتب المسير، استئنافا بخصوص الحكم الصادر في حقهم، من قبل اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم. وتقرر توقيف الرئيس سنة، والعضوين ستة أشهر، عن مزاولة أي نشاط رياضي، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة الأخيرةأكمل القراءة »
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