الرياضة
اليوسفية تتعزز بـ 19 ملعبا للقرب
تعززت البنيات الرياضة باليوسفية ب19 ملعبا للقرب، موزعة عبر الجماعات القروية التابعة للإقليم. وأفاد مصدر مسؤول أن المشروع مولته المديرية الإقليمية للشباب والرياضة، في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة الوصية ووزارة الداخلية. وستتوزع الملاعب على تسع جماعات ترابية بالإقليم، وسيتم تشييد أربعة ملاعب بجماعة الكنتور، وثلاثة بجماعة السبيعات، ومثلها فيأكمل القراءة »
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