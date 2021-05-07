المجلس العلمي الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر

أعلن المجلس العلمي الأعلى أنه تم تحديد القيمة نقدا لزكاة الفطر لعام 1442هـ/2021م في مبلغ 15 درهما.

وذكر المجلس، في رأيه حول زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا، بأن “الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها اليوم كيلوغرامان ونصف (2,5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق. ويجوز إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام”. وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أنه “تم تحديد القيمة نقدا هذه السنة في مبلغ خمسة عشر درهما (15 درهما)”، مذكرا بقول الله تعالى: “فمن تطوع خيرا فهو خير له”.

(ومع)