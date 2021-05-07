بورصة البيضاء…ارتفاع طفيف في وتيرة التداولات

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الجمعة)، ارتفاعا طفيفا في وتيرة التداولات، نتيجة صعود مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,09% إلى 12.020,46 نقطة.

وبالوتيرة نفسها، ربح مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,06% ليستقر عند 981,04 نقطة، فيما تقدم ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,09% إلى 9.777,62 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، بقي “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” شبه مستقر عند 11.064,48 نقطة، في حين استقر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” عند 10.263,39 نقطة.

وبدوره، تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” بـ 0,1% إلى 913,94 نقطة.