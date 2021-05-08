الصباح الفني
الصديقي تقطر الشمع
هاجمت الفنانة سحر الصديقي بعض زملائها، في مجال التمثيل، بطريقة غير مباشرة، لتفضح سلوكاتهم المثيرة للجدل. وقالت الصديقي في تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، إن الفنان عطاء، وحب، وطيبة، ونية صافية، وأخلاق، ومودة، و احترام، وابتسامة، وانسانية، وليس حسد، وغيرة، وحقد و أفكار متسخة و”الملاقيا ديال السلوكة وخططأكمل القراءة »
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