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السينما تفقد 585 مليون درهم من الاستثمارات
المركز السينمائي يكشف عن حصيلته السنوية والميزانية الإجمالية المخصصة للدعم كشفت الحصيلة السينمائية ل 2020 عن تراجع استثمارات تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية بالمغرب بنسبة 73.5 في المائة، جراء القيود التي فرضتها جائحة كورونا. وتراجعت الاستثمارات السينمائية إلى 211 مليونا و29 ألفا و740درهما، مقابل 796 مليونا و487 ألفا و164 درهما فيأكمل القراءة »
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